ГСИН: Причиной пневмонии Аскарова могла стать простуда

В ведомстве отметили, что у Азимжана Аскарова имелись сопутствующие заболевания.

Причиной заболевания Азимжана Аскарова пневмонией могла стать простуда с последующим обострением. Об этом сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.

В ведомстве отметили, что у Азимжана Аскарова имелись сопутствующие заболевания.

«В камере вместе с Аскаровым содержались еще трое осужденных, у которых состояние здоровья удовлетворительное, и они жалоб не имеют. Другие лица к нему доступа не имели. Осужденный Аскаров во время отбывания наказания в учреждениях ГСИН пользовался всеми правами, предусмотренными для осужденных к пожизненному лишению свободы. На регулярной основе его посещали сотрудники Национального центра по предупреждению пыток, представители аппарата омбудсмена, представители надзорного органа, адвокаты, супруга, дети, медики», - сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, в апреле этого года Аскаров дважды обращался в медчасть, и ему были назначены лекарственные препараты. 9 июля Аскаров обратился в медицинскую часть учреждения №19 с жалобами на общую слабость и повышенную температуру. От лечения в больнице при колонии №47 Аскаров отказался. По данным ГСИН, имеются соответствующие записи в медкнижке.

24 июля осужденный принудительно был переведен специальным этапом в учреждение №47 для обследования и дальнейшего лечения.

25 июля 69-летний Азимжан Аскаров, осужденный на пожизненный срок лишения свободы правозащитник, умер в исправительном учреждении №47.

В ГСИН сообщили, что он поступил с предварительным диагнозом «внебольничная правосторонняя пневмония». Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия и проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз.

Ранее о том, что Азимжан Аскаров серьезно болен, сообщал его адвокат Валерьян Вахитов.

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.

24 января 2017 года Чуйский областной суд приступил к пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но в итоге оставил прежнее решение в силе. И это же решение 13 мая 2020 года в силе оставил Верховный суд.

Комитет ООН по правам человека в 2016 году дал свое заключение по делу Аскарова. В нем отмечается, что Азимжан Аскаров, находясь в заключении, подвергся пыткам, а также был лишен права на медицинскую помощь и беспристрастное правосудие. В связи с этим правозащитник в феврале этого года обратился в Межрайонный суд Бишкека, заявив, что правительство не исполняет решение Комитета ООН. Верховный суд КР 15 июня распространил сообщение, что административный суд Бишкека прекратил производство по иску правозащитника против правительства Кыргызстана.



Азаттык