Выборы-2020: Введен запрет на проведение массовых мероприятий во время агитации

Под массовые мероприятия подпадают различные концерты, спортивные мероприятия.

Введен запрет на проведение массовых мероприятий в ходе проведения агитационных работ к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова в эфире «Биринчи радио».

Под массовые мероприятия подпадают различные концерты, спортивные мероприятия.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 4 октября 2020 года.



Источник: Баракелде, gezitter. org