Кубатбек Боронов: Эпидситуацию в регионах нужно держать под жестким контролем

«Продолжать работу, не снижая темп из-за сокращения числа обращений в дневные стационары»

Эпидемиологическую ситуацию в регионах нужно держать под жестким контролем. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказал премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

«Полномочные представители правительства КР в областях несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных им территориях, - подчеркнул он. - Ответственным органам необходимо продолжать усиленную работу по реализации ранее отмеченных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не снижая темп работы из-за снижения динамики обращений в дневные стационары. Особенно необходимо усилить работу по предотвращению летальных исходов».

На заседании обсудили новый протокол лечения, который прорабатывает группа экспертов и специалистов.

Глава правительства добавил, что необходимо учесть практику тех стран, которые успешно справились с коронавирусом.

Также Кубатбек Боронов поручил усилить работу по закупке необходимого медицинского оборудования методом государственных закупок.

«В каждой области необходимо усилить контроль за обеспечением регионов аппаратами компьютерной томографии и рентген-аппаратами. Кроме того, нужно установить в больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, аппараты рециркуляции воздуха», - добавил он.

В заключение премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и Министерству чрезвычайных ситуаций провести анализ возможных рисков при прогнозируемой второй волне распространения коронавирусной инфекции.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР

Фото Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР





Vesti.kg