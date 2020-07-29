Кубатбек Боронов: Эпидситуацию в регионах нужно держать под жестким контролем

«Продолжать работу, не снижая темп из-за сокращения числа обращений в дневные стационары»
Эпидемиологическую ситуацию в регионах нужно держать под жестким контролем. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказал премьер-министр КР Кубатбек Боронов.
«Полномочные представители правительства КР в областях несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию на вверенных им территориях, - подчеркнул он. - Ответственным органам необходимо продолжать усиленную работу по реализации ранее отмеченных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не снижая темп работы из-за снижения динамики обращений в дневные стационары. Особенно необходимо усилить работу по предотвращению летальных исходов».
На заседании обсудили новый протокол лечения, который прорабатывает группа экспертов и специалистов.
Глава правительства добавил, что необходимо учесть практику тех стран, которые успешно справились с коронавирусом.
Также Кубатбек Боронов поручил усилить работу по закупке необходимого медицинского оборудования методом государственных закупок.
«В каждой области необходимо усилить контроль за обеспечением регионов аппаратами компьютерной томографии и рентген-аппаратами. Кроме того, нужно установить в больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, аппараты рециркуляции воздуха», - добавил он.
В заключение премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и Министерству чрезвычайных ситуаций провести анализ возможных рисков при прогнозируемой второй волне распространения коронавирусной инфекции.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства КР
Фото Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства КР
Vesti.kg
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