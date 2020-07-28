Дело экс-судьи Джаркеевой. В ходе заседания допрошен эксперт

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.

В ходе заседания допрошен эксперт Абыласанов М.Д.. Всвязи с отсутствием других свидетелей, судебное разбирательство отложено. Следующее заседание состоится 29 июля.

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.

Источник: Кабар