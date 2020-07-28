Сил женщин-депутатов не хватило на созыв внеочередного заседания

Бишкек, “Саясат.kg”. Члены Форума женщин-депутатов собирали подписи за проведение внеочередного заседания.

Однако они не смогли собрать достаточногое числа подписей.

По словам лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашевой, целью намеревавшихся провести внеочередное заседание было внесение изменений в закон о государственных закупках, чтобы дать возможность правительству закупать лекарства и медоборудование напрямую у производителей без посредников и форм-перекупщиков. На проведение внеочередного заседания парламента требовался 41 голос, а членам форума удалось собрать всего 12 подписей.

«После этого тема потеряла актуальность: кабмин перешёл к закупкам товаров без посредников в режиме чрезвычайной ситуации», — пояснила Айсулуу Мамашева.

До этого депутаты Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков и Жанар Акаев предлагали спикеру созвать внеочередное заседание для принятия ряда важных законопроектов, но их предложение не было принято.