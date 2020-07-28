В каком районе Бишкека больше всего обращений в стационары?

За минувшие сутки городские лечебницы приняли 2 тысячи 306 горожан

За минувшие сутки дневные стационары приняли 1 тыс. 998 горожан. Из них 1 тыс. 320 прошли инфузионную терапию, 663 – получили консультацию, госпитализировали 15 человек. В ночь с 27 на 28 июля в ночные стационары обратились 308 человек. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Бишкека.

На 28 июля дневные санчасти приняли 74 тыс. 2 человека. По числу обращений лидируют стационары Первомайского района (24 тыс. 441 человек), на втором месте – Ленинский район (20 тыс. 389), на третьем — Октябрьский (15 тыс. 156). Меньше всего заболевших в Свердловском районе (14 тыс. 16).

Ночные стационары за все время работы приняли 6 тыс. 952 горожанина.

В стационарах работают врачи столичных центров семейной медицины (ЦСМ), привлеченные специалисты, медсестры и медбратья, санитары, ординаторы и волонтеры: всего 225 в дневных стационарах и 50 в ночных.

Медики систематически принимают участие в тренингах по алгоритмам лечения COVID-19 с пульмонологами, инфекционистами и клиническими фармакологами.

Пресс-служба мэрии КР