На рынке продают гумпомощь? Ответ ГСБЭП

ГСБЭП провела проверку по видео в соцсетях, где сообщается о якобы продаже гуманитарной помощи на рынке республики.
Как сообщает пресс-служба ГСБЭП, в ходе проведения соответствующего комплекса мероприятий было установлено, что данные товары не имеют отношения к гуманитарной помощи, а были завезены в законном порядке предпринимателями страны. Со стороны предпринимателей были предоставлены все необходимые документы.
В настоящее время ГСБЭП на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия, направленные на предотвращение необоснованного завышения цен на лекарственные средства и медицинские изделия, а также на факты хищения гуманитарной помощи.
Если вы стали жертвой или свидетелем необоснованно завышенных цен на медицинские препараты и средства защиты, ГСБЭП просит вас обращаться по тел. 1955.
По всем фактам будут проводиться соответствующие мероприятия.
Источник: reporter.kg
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