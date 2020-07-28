На рынке продают гумпомощь? Ответ ГСБЭП

ГСБЭП провела проверку по видео в соцсетях, где сообщается о якобы продаже гуманитарной помощи на рынке республики.

Как сообщает пресс-служба ГСБЭП, в ходе проведения соответствующего комплекса мероприятий было установлено, что данные товары не имеют отношения к гуманитарной помощи, а были завезены в законном порядке предпринимателями страны. Со стороны предпринимателей были предоставлены все необходимые документы.

В настоящее время ГСБЭП на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия, направленные на предотвращение необоснованного завышения цен на лекарственные средства и медицинские изделия, а также на факты хищения гуманитарной помощи.

Если вы стали жертвой или свидетелем необоснованно завышенных цен на медицинские препараты и средства защиты, ГСБЭП просит вас обращаться по тел. 1955.

По всем фактам будут проводиться соответствующие мероприятия.

Источник: reporter.kg