Национальный госпиталь получил свыше 4 млн сомов от ФОМС на покупку СИЗов

Фонд обязательного медицинского страхования выделил Национальному госпиталю дополнительно более 4 млн 20 тыс. сомов на покупку и формирование запасов средств индивидуальной защиты, сообщает Республиканский штаб.
На сегодня эта сумма уже освоена. Закуплено 5 тыс. штук одноразовых СИЗов и свыше 4 тыс. респираторов.
Отмечается, что с февраля по июнь этого года, Национальный госпиталь израсходовал 10 млн 376 тыс. сомов на закупку СИЗов, одноразовых костюмов и масок.
Помимо этого, Национальный госпиталь получил гуманитарную помощь, состоящую из:
аппарат ИВЛ (7шт.);
одноразовые защитные костюмы (2140 шт.);
стационарные, защитные медицинские маски (6906 шт.);
респираторы (1467 шт.);
многоразовые защитные комбинезоны (328 шт.) и других медикаменты и ИМН.
С января по июль этого года Национальный госпиталь получил 176 млн 300 тыс. сомов от ФОМС.
С апреля по июнь за работу в чрезвычайных условиях Национальный госпиталь получил компенсационные доплаты на сумму 605 тыс. 200 сомов.
Общее количество коек НГ составляет 1070, из них для лечения больных с внебольничной пневмонией развернуто 500 коек.
Источник: reporter.kg
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