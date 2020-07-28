Национальный госпиталь получил свыше 4 млн сомов от ФОМС на покупку СИЗов

Фонд обязательного медицинского страхования выделил Национальному госпиталю дополнительно более 4 млн 20 тыс. сомов на покупку и формирование запасов средств индивидуальной защиты, сообщает Республиканский штаб.

На сегодня эта сумма уже освоена. Закуплено 5 тыс. штук одноразовых СИЗов и свыше 4 тыс. респираторов.

Отмечается, что с февраля по июнь этого года, Национальный госпиталь израсходовал 10 млн 376 тыс. сомов на закупку СИЗов, одноразовых костюмов и масок.

Помимо этого, Национальный госпиталь получил гуманитарную помощь, состоящую из:

аппарат ИВЛ (7шт.);

одноразовые защитные костюмы (2140 шт.);

стационарные, защитные медицинские маски (6906 шт.);

респираторы (1467 шт.);

многоразовые защитные комбинезоны (328 шт.) и других медикаменты и ИМН.

С января по июль этого года Национальный госпиталь получил 176 млн 300 тыс. сомов от ФОМС.

С апреля по июнь за работу в чрезвычайных условиях Национальный госпиталь получил компенсационные доплаты на сумму 605 тыс. 200 сомов.

Общее количество коек НГ составляет 1070, из них для лечения больных с внебольничной пневмонией развернуто 500 коек.

Источник: reporter.kg