Шаирбек Маматокторов: Народ истребится, пока в Минздрав не придёт опытный специалист

Бишкек, “Саясат.kg”. На сегодняшний день самый важный вопрос — здоровье населения!

Гражданский активист Шаирбек Маматокторов оставил на своей странице в социальной сети мнение о необходимости замены министра здравоохранения. Он отметил, что совершенно не понимает кадровую политику правительства.

«На сегодняшний день самый важный вопрос — здоровье населения!

Однако никак не могу понять кадровую политику правительства. За полгода с начала пандемии министра здравоохранения меняли дважды. Что изменилось? Какие улучшения последовали? Снизилась ли заболеваемость? Увеличился ли объем необходимых лекарств, подешевели ли они? Ничего не изменилось!

Вместо того чтобы исправить положение в сфере здравоохранения, каждый новый министр разрушает и уходит. Главным образом этой сферой руководили представители фарммафии.

И каждый раз заместителю министра здравоохранения Мадемину Каратаеву приходится восстанавливать, наводить порядок после этих министров. Именно он отвечает на вопросы, будь то в регионах, на брифингах или в парламенте.

Если всю работу выполняет этот человек, так почему не поставить его министром?

Вот увидите, сейчас поставят министром очередного ни на что не способного. Судя по последней информации, сильно хлопочут желающие привести на пост министра действующего главу ФОМС Боронбаеву. Возможно, Боронбаева хороший человек, но народ истребится, пока не придет опытный специалист», — написал Маматокторов.