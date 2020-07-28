Судебные процессы в Бишкеке проводятся в режиме онлайн из-за пандемии

В судах города Бишкек судебные заседания по уголовным делам проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, такая работа проводится судами для максимального использования видеоконференцсвязи с целью минимизации скопления участников процесса и предотвращения распространения коронавируса.

За несколько рабочих дней в портал «Дистанционных судебных заседаний» по уголовным делам и делам о проступках судами города Бишкек были поданы заявки на рассмотрение 141 дела. По ним проведено 49 судебных заседаний.

Отмечаем, что Учреждением по информационным технологиям «Адилет сот» при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики с 1 июня 2020 года запущен портал «Дистанционных судебных заседаний» по уголовным делам и делам о проступках. Портал был разработан с целью оптимизации, рационального использования времени участников судебных заседаний. Созданы условия для допроса обвиняемого, свидетеля, потерпевшего по видеоконференцсвязи с учреждениями ГСИН КР или в ближайшем по месту жительства гражданина судебном органе, оснащенного системой аудио-видеофиксации судебных заседаний",- говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и роста заболевания внебольничной пневмонией в период пандемии короновирусной инфекции ГСИН КР приостановила вывозы подсудимых и осужденных на судебные заседания.

Источник: Кабар