Адилет Малдыбаев назначен руководителем аппарата мэрии Бишкека

На пост руководителя аппарата мэрии Бишкека назначен Адилет Малдыбаев.
Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Ранее Адилет Малдыбаев был первым заместителем акима Первомайского района.
Напомним, ранее руководителем центрального аппарата мэрии был Балбак Тулобаев. Он был освобожден от должности согласно поданному заявлению, в связи с его назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.
Источник: Элгезит
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