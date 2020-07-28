Адилет Малдыбаев назначен руководителем аппарата мэрии Бишкека

На пост руководителя аппарата мэрии Бишкека назначен Адилет Малдыбаев.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Ранее Адилет Малдыбаев был первым заместителем акима Первомайского района.

Напомним, ранее руководителем центрального аппарата мэрии был Балбак Тулобаев. Он был освобожден от должности согласно поданному заявлению, в связи с его назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Источник: Элгезит