За сутки в Кыргызстане скончались 28 человек с коронавирусом

Общее количество умерших в столице достигло 1329 человек.

В Кыргызстане за сутки умерли еще 28 человек с подтвержденным COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова на брифинге.

По ее словам, новые случаи летальных исходов зарегистрированы в городе Бишкек – 10, в Оше – 1, в Чуйской области – 2, в Ошской области – 1, в Талаской области – 1, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 2, в Джалал-Абадской области – 9.

Общее количество умерших в столице достигло 1329 человек.

Источник: Кабар