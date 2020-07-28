За сутки в Кыргызстане скончались 28 человек с коронавирусом

Общее количество умерших в столице достигло 1329 человек.
В Кыргызстане за сутки умерли еще 28 человек с подтвержденным COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова на брифинге.
По ее словам, новые случаи летальных исходов зарегистрированы в городе Бишкек – 10, в Оше – 1, в Чуйской области – 2, в Ошской области – 1, в Талаской области – 1, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 2, в Джалал-Абадской области – 9.
Общее количество умерших в столице достигло 1329 человек.
Источник: Кабар
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