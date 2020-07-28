На утро 28 июля выявлено 545 новых случаев коронавируса. Всего – 33 841

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 тыс. 841.
В Кыргызстане на утро 28 июля выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.
Из них 65 лабораторно подтвержденных случаев и 480 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.
Новые случаи в разрезе регионов (лабораторно подтвержденный случай / клинико-эпидемиологически подтвержденный случай):
- Бишкек – 9 / 130
- Иссык-Кульская область – 1 / 82
- Жалал-Абадская область – 18 / 83
- город Ош – 7 / 26
- Ошская область – 5 / 60
- Баткенская область – 9 / 16
- Таласская область – 4 / 26
- Чуйская область – 12 / 24
- Нарынская область – 0 / 33
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 тыс. 841.
Источник: zdorovie.akipress.org
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