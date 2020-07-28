На утро 28 июля выявлено 545 новых случаев коронавируса. Всего – 33 841

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 тыс. 841.

В Кыргызстане на утро 28 июля выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.

Из них 65 лабораторно подтвержденных случаев и 480 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев.

Новые случаи в разрезе регионов (лабораторно подтвержденный случай / клинико-эпидемиологически подтвержденный случай):

- Бишкек – 9 / 130

- Иссык-Кульская область – 1 / 82

- Жалал-Абадская область – 18 / 83

- город Ош – 7 / 26

- Ошская область – 5 / 60

- Баткенская область – 9 / 16

- Таласская область – 4 / 26

- Чуйская область – 12 / 24

- Нарынская область – 0 / 33

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 тыс. 841.

Источник: zdorovie.akipress.org