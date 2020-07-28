Кыргызско-израильский бизнес: Среди владельцев компаний сын экс-президента КР и экс-депутат ЖК КР

Объем экспортных поставок из Кыргызстана в Израиль за 2019 год составил всего $19 тыс., что меньше уровня 2018 году на 2%.

Объем взаимной торговли Кыргызстана и Израиля за 2019 год увеличился на 61,3% по сравнению с 2018 годом, составив $2 млн 896 тыс. Товарооборот между странами за 2018 год составлял $1 млн 796 тыс. Такие данные приводятся в материалах Министерства экономики.

Объем импортных поставок из Израиля в Кыргызстан за 2019 год составил $2 млн 878 тыс., что на 61,9% больше уровня 2018 года. В 2018 году импорт составлял $1 млн 777 тыс.

Объем экспортных поставок из Кыргызстана в Израиль за 2019 год составил всего $19 тыс., что меньше уровня 2018 году на 2%.

В основном из Израиля в Кыргызстан поставляются ядерные реакторы и котлы, электрические машины удобрения, пластмассы и изделия из нее, фрукты и орехи.

За 2019 год объем прямых иностранных инвестиций из Израиля в Кыргызстан составил $9 тыс., тогда как в 2018 году приток составлял $11,1 тыс. Объем оттока иностранных инвестиций из Кыргызстана в Израиль в 2019 году составил $7 тыс.

По данным Государственной налоговой службы, в Кыргызстане осуществляют деятельность 72 совместных кыргызско-израильских предприятия.

Кыргызско-израильские компании осуществляют деятельность в различных отраслях экономики: строительство жилых и не жилых зданий, торговля, производство сыров и других молочных продуктов, а также финансовое посредничество и разработка программного обеспечения.

Источник: tazabek.kg