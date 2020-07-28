Виктория Мозгачева назначена вице-мэром Бишкека

Виктория Мозгачева назначена вице-мэром Бишкека, сообщили 28 июля в мэрии.

На этой должности она сменила Татьяну Кузнецову. Мозгачева будет курировать социальный блок.

До настоящего времени занимала должность директора коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго».

Окончила Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова по специальности «инженер-экономист».

Вице-мэр по социальным вопросам:

- Разрабатывает политику и реализует комплекс мер в социальной сфере города Бишкек.

- Координирует, контролирует и ведет вопросы: разработки и осуществления политики в социальной сфере, организации работы по оказанию населению города Бишкек лечебно-профилактической помощи, осуществления контроля за реализацией городских программ медицинской помощи и сохранением гарантированного уровня бесплатной медицинской помощи, организации работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, ветеринарии, деятельности в сфере общего среднего и дошкольного образования, осуществления политики города в области культуры, искусства и туризма, создания системы адресной социальной защиты льготным и малоимущим категориям населения, реализации программ социальной помощи, развития социального обеспечения и благотворительности, совершенствования структуры управления социальной сферой, курирует вопросы гендерной политики, материнства, детства, молодежи и спорта, взаимодействия с организациями, учреждениями и лицами, осуществляющими деятельность в религиозной сфере.

- Осуществляет контроль за ходом финансирования отраслей, предприятий и учреждений социальной сферы, входящих в состав комплекса социальной сферы, решает вопросы привлечения инвестиций, в том числе иностранных, для реализации проектов и программ общегородского значения в социальной сфере.

- Организует разработку сценариев и координирует работу служб при проведении крупных государственных мероприятий возложенных на органы местного самоуправления города Бишкек, а также городских мероприятий.

- Организует взаимодействие с неправительственными организациями, общественными объединениями, детскими домами, домами престарелых, инвалидов и т.д., творческими союзами, профсоюзами, курирует деятельность городского совета ветеранов.

- По вопросам, отнесенным к своей компетенции, руководит работой отраслевых комиссий, проводит рабочие совещания.

- Курирует работу Первомайского района города Бишкек.

- Вправе приглашать и давать поручения всем руководителям структурных и территориальных подразделений мэрии города Бишкек.

- Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и правовыми актами местного самоуправления города Бишкек.

Источник: kg.akipress.org