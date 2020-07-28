(Видео) Застрявшие в Самаре мигранты из Кыргызстана снова просят забрать их на родину

По словам кыргызстанцев, собралось уже около тысячи человек
Застрявшие в Самаре трудовые мигранты из Кыргызстана просят власти страны забрать их на родину. Видеообращение распространилось в Сети.
По словам мигрантов, в лагере собралось уже около 1 тыс. кыргызстанцев.
«Уважаемый президент и глава правительства, неужели вы не видите состояние кыргызстанцев, которые застряли в Самаре? - обратился один из них. - Будьте справедливыми, мы просим вас об этом. Тут уже живут с маленькими детьми, несмотря на холодную погоду. Заберите нас отсюда. Здесь собралось уже 800-1000 человек».
Другой мигрант сообщил, что в консульстве КР в Екатеринбурге их не приняли.
«Мы ходили в консульство Кыргызстана в Екатеринбурге не один раз, а три, - посетовал он. - Однако никто нас не принял».
Источник: vesti.kg
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