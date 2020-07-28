На Курман айт 31 июля айт намазы проводиться не будут

В муфтияте призвали праздновать Курман айт дома в кругу семьи.
На Курман айт 31 июля на площадях и в мечетях страны айт намазы проводиться не будут, сообщили 27 июля в Духовном управлении мусульман.
Также не будут проводиться пятничные намазы. Это связано с риском распространения коронавируса.
В муфтияте призвали праздновать Курман айт дома в кругу семьи.
«В этот день, вместо того, чтобы ходить друг к другу, празднуя, давайте делать жертвоприношения дома, читать Куран, желать благополучия стране, народу, земле, читать молитвы усопшим», - призвали в ДУМК.
Источник: kg.akipress.org
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