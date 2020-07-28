30 июля объявлен Днем национального траура в Кыргызстане. Президент подписал указ

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ «Об объявлении 30 июля 2020 года днем национального траура в Кыргызской Республике».
Как сообщает пресс-служба главы государства, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее − коронавирусная инфекция) пандемией.
«С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике болезнь унесла жизни многих наших соотечественников. Это тяжелая утрата для всего народа Кыргызстана.
Глубоко скорбя по умершим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, постановляется:
Объявить 30 июля 2020 года днем национального траура в Кыргызской Республике в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции.
В день траура осуществить необходимые мероприятия, в том числе на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.
Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи», – сообщили в пресс-службе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: reporter.kg
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