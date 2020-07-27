Бакыт Бакетаев, политолог: «Пользуясь тяжелой ситуацией, американцы пытаются отправить в отставку Трампа, русские – Путина, казахи – Токаева»

Никто из них и рта не откроет, если обратишься к ним и скажешь: «Что ты сделал? Какую пользу принес народу и стране? Скольким врачам помог? Каких больных спас?»

— Усилились недовольства президентом, властью. В чем причина?

— В последнее время ситуация в стране оставляет желать лучшего. С одной стороны выбивает из сил заразная болезнь, с другой стороны отдельные политики затеяли политические игры именно в это непростое время, пытаются взбудоражить народ. Те, кто убежден в том, что болезнь распространяется из-за слабости власти навязывает такое мнение общественности, призывают свергнуть власти. А ведь с коронавирусом столкнулся не один Кыргызстан, а развитые, передовые страны мира, и они оказались бессильны. Не только у нас, но и в других странах оказавшиеся вне власти пытаются воспользоваться ситуацией, натравляют народ на власть. Например, американцы стараются отправить в отставку Трампа, русские – Путина, казахи – Токаева. Так поступают желающие попасть во власть. В любой стране схожи стремления и цели желающих достигнуть власти. Любые обстоятельства они преподносят как негативное качество власти, они хороши в том, чтобы провоцировать недовольство народа.

Заблуждаются те, кто считает, что можно одолеть болезнь, если свергнуть власть и привести новую власть. Болезнь пришла и уйдет по своим правилам. В истории человечество сталкивалось с различными бедствиями: чума, холера, оспа, эбола и т.д. Все эти болезни остались позади и на них не влияла смена власти, уход одних и приход других. Сегодня будоражат народ не только стремящиеся к власти, но и всякие паникеры.

— А кто именно стремится свергнуть власть?

— Все, кто призывает свергнуть нынешнюю власть стремятся к тому, чтобы освободить там место и назначить своего человека. Но ни один из них не проделал существенную работу для преодоления сложной ситуации, отметились они только пустыми выкриками.

Никто из них и рта не откроет, если обратишься к ним и скажешь: «Что ты сделал? Какую пользу принес народу и стране? Скольким врачам помог? Каких больных спас?» Потому что они заняты только пустыми выкриками, стравливанием одних на других, выступлением с негативными высказываниями. Сейчас нам не нужно делиться или превращаться в жертв политических игр отдельных людей. Вместо этого нужно думать о дружбе, единстве, стремиться преодолеть тяжелое время. Как минимум нужно озвучивать теплые слова в адрес друг друга. Эти дни пройдут, в мирное время мы вспомним, что было, и дадим оценку – кто был паникером? Кто молча и достойно выполнял свою работу? Кто пытался воспользоваться тяжелым временем и пытался воплотить в жизнь свои цели? Народ все рассудит.

Не нужно сейчас тратить время и силы на поиски виноватых, весь потенциал нужно направить на преодоление болезни. Надо помогать властям, а не очернять. Для этого нам нужно оказывать посильную помощь друг другу. Надо поменьше выходить куда-то и укреплять иммунитет. Преодоление эпидемии должно быть в интересах каждого гражданина, всем нам нужно стараться.

Источник: газета «Азия news» №20 от 23.07.2020 / стр. 5