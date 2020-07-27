О вывозе кыргызстанцев из России, выдаче разрешений на работу, работе в условиях пандемии. Интервью с замглавы Госслужбы миграции

Заместитель председателя Государственной службы миграции Самат Токтоболотов в интервью АКИpress рассказал о проводимой работе службы во время пандемии коронавируса.

- Какую работу сейчас проводит Госслужба? Как изменилась работа в связи с пандемией коронавируса? Удалось ли наладить удаленную работу или есть трудности?

- В условиях пандемии коронавируса работа Госслужбы миграции, конечно же, изменилась. Большая часть сотрудников перешла на удаленную работу. В основном начальники отделов работают в офисе. У нас есть отдел государственных услуг, который ведет прием иностранных граждан, беженцев, этнических кыргызов и людей, приезжающих на получение вида на жительство. Все эти отделы работают, как и до пандемии. Ничего не изменилось, работа не приостановилась. Нам вручили средства индивидуальной защиты, установили масочный режим в офисе.

- Можете рассказать, какая помощь оказывалась кыргызстанцам за рубежом?

- Была создана группа в WhatsАpp с диаспоральными организациями кыргызов по всему миру. Получали информацию, где и как кыргызстанцы живут во время пандемии. При острой проблеме наша служба информировала правительство, МИД.

Открылся штаб под председательством посла Кыргызстана в России, в числе которого был один из сотрудников службы.

Получили помощь от Международной организации по миграции и на эту сумму организовали хостели, транспорт, питание для наших граждан, которые оставались в аэропортах и другим гражданам. Граждане были заселены в хостелы по Москве. Также помощь, полученная от центра солидарности, была потрачена на эти же направления.

Сотрудники службы активно участвовали в вывозных рейсах. При конфликтном случае в Оренбурге, где застряли кыргызстанцы из-за закрытия госграницы, работник службы вместе с работником консульства выезжали на место и решали вопрос вывоза граждан.

- А какую работу Госслужба миграции осуществляет в Кыргызстане?

- Была получена поддержка от УВКБ ООН для беженцев, которые находятся в Кыргызстане. Каждый из них получил в районе 10 тыс. сомов. У нас в Кыргызстане 208 беженцев, также 224 лиц, ищущих убежище. В основном это граждане Сирии, Афганистана, Украины и так далее.

Этнических кыргызов, которые получили статус кайрылмана, обеспечили гумпомощью. Совместно офисом Красного Креста прорабатывается вопрос получения помощи для них через арабские фонды. Мы направили просьбу и нас попросили уточнить, какого рода помощь нам нужна: гуманитарная помощь, строительство жилья, СИЗ и так далее.

Мигрантам, которые прибыли из России, планируется также оказать помощь. Для этого с офисом Красного Креста формируем списки. Для начала определим потребности, в чем именно они нуждаются.

Например, Международная организация по миграции в 2019 году провела работу по реинтеграции граждан в Кыргызстане. Они оказывали небольшую грантовую помощь для того, чтобы прибывшие граждане могли открыть свое дело. Кто-то открывал свой швейный цех, мини-парикмахерскую и так далее. Если будут такого рода проекты, думаю, можно будет поддержать. Более детальная информация будет через неделю – после того, как определим потребности мигрантов.

- МИД в прошлом году хотел взяться за вашу работу за рубежом. Это работа реально приносит деньги? Сколько человек работают в ваших представительствах за рубежом? Хватает ли этого количества?

- В России есть наше представительство, в котором работают 9 человек: 7 сотрудников в Москве, в Тюмене – 1, в Красноярске – 1.

Вопрос уже к Министерству иностранных дел, хотят ли они дальше взяться за эту работу. Потому что работа очень тяжелая, связана с постоянным приемом граждан по вопросу защиты их трудовых прав.

В 2018 году с помощью нашей службы кыргызстанцы смогли вернуть невыплаченную заработную плату в сумме 61 млн рублей. Эта сумма увеличилась в 2019 году до 63 млн рублей.

В истории 2 раза наше представительство передавалось МИД. В итоге это вызывало очень много вопросов у наших мигрантов, потому что вопросами защиты трудовых прав никто не занимался. А наших мигрантов это больше всего волнует. Помимо того, что наши сотрудники выезжают на разбирательство с работодателями, также они занимаются поиском гарантированных рабочих мест, куда можно идти, не боясь быть обманутыми.

Даже во время карантина в России наша служба ежедневно объявляла по 300-400 новых вакантных мест для наших мигрантов.

- А в других странах есть ли ваше представительство?

- На сегодняшний день только в России. Планируется открыть в городе Анталии (Турция). Это связано с тем, что идет большой наплыв трудовых мигрантов в отели Анталии. Меморандум на подпись направлен в турецкую сторону. После подписания меморандума сразу начнем работу. Аналогичная работа ведется в отношении Южной Кореи.

- Сколько разрешений Госсслужба миграции выдала на работу иностранцев в этом году и как это отличается от 2019 года? Сколько это принесло денег?

- В 2019 году была повышена стоимость разрешений на работу. В итоге разрешение для работы иностранных граждан стоит 20 тыс. сомов, а тем иностранным гражданам, которые хотят работать на рынках, разрешение стоит 50 тыс. сомов.

Соответственно из-за изменений тарифов в 2019 году увеличилось поступление в бюджет. До 2019 года ежегодно в бюджет поступало более 50 млн сомов, а в 2019 году – 135 млн сомов. На 2020 год мы планировали выйти на 200 млн сомов, однако в условиях пандемии не смогли.

Если в 2019 году было выдано 7070 разрешений, то в 2020 году мы фактически выдали 2247 разрешений на работу.

С осени планируется перейти на цифровой формат, в результате которого иностранные граждане могут, не выходя из дома, направить нам данные. После проведения комиссии они смогут получить соответствующие ответ.

- Какая работа продолжается с памирскими кыргызами? Они уже не хотят переселяться в Нарын? Каково состояние памирских кыргызов, которые переселились в Нарын?

- Состояние памирских кыргызов, которые переселились в Нарын, замечательное. Наша служба ведет с ними работу на постоянной основе. Они все находятся на гособеспечении. Получают продукты, на которые ежегодно выделяется порядка 2 млн сомов.

Для строительства домов, в котором могут жить памирские кыргызы, был найден участок в селе Сары-Могол в Чон-Алае. На первом этапе залиты фундаменты, поднимаются стены 7 домов, на которые из бюджета выделены 10 млн сомов. Завершение строительства ожидается в этом году.

Средства на еще 7 домов была запрошены. Памирские кыргызы, живущие в Нарыне, Чон-Алае, могут проживать в этих домах. Эти дома строятся, как реабилитационный центр, куда могут приехать и прожить 2 года и больше.

После принятия гражданства они могут быть свободными в своем выборе. Рядом есть угольная шахта, куда они могут трудоустроиться.

18 июня мы выехали в очередную экспедицию в Афганистан для того, чтобы пораньше отвезти гуманитарную помощь. Если ранее им приезжали караваны и они могли основные продукты закупать, то в этом году караваны не ходят и запасы закончились. В содействии МЧС и другими службами отвезли продукты питания, теплые пледы и другие.

- Сколько в среднем людей получают статус иммигранта (ПМЖ) в год? Можно ли получить информацию об их гражданстве? Какие причины они в основном указывают при получении статуса?

- Ежегодная квота вида на жительство составляет 500 мест, раньше этот показатель составлял 600 мест. Фактически приобретают вид на жительство 250-300 человек в год, поэтому количество было сокращено.

В основном получают люди без гражданства. То есть, кыргызстанцы, которые захотели приобрести гражданство, например, России и для этого нужно было выйти из гражданства Кыргызстана. Они выходят из гражданства и по какой-то причине получают отказ. И для получения гражданства Кыргызстана они должны приобрести вид на жительство.

После них в списке на получение вида на жительство стоят граждане России, Узбекистана, Казахстана, потом небольшой процент граждан Турции, Китая, США, Кореи. Основные причины: воссоединение с семьей, восстановление гражданства и так далее.

Очень много граждан Кореи, которые приезжают в Кыргызстан с целью туризма, по происшествии 5 лет подают на вид на жительство. В интервью, которое проводится комиссией, они говорят на кыргызском. По ним видно, что им нравится Кыргызстан.

- Насколько торговля людьми остается острой проблемой в КР?

- Проблема торговли людьми есть, но не как, допустим, в США. В нашем случае торговля людьми подразумевает нелегальный вывоз наших мигрантов в ближайшие страны, например, в Казахстан, Россию. Но это не полностью подпадает под определение «торговля людьми». При этом в Кыргызстане ведется работа по противодействию торговли людьми при помощи наших международных организаций.

В 2019 году Кыргызстан принял национальный механизм перенаправления жертв торговлей людьми. Это большой механизм, в котором все участники должны знать свою роль в этой работе.

Вместе с международными организациями приступили к разработке стандартных операционных процедур для сотрудников Госслужбы миграции, для МВД, для погранслужбы, для таможни. Были созданы координационные советы во всех регионах страны, которые возглавляют губернаторы областей.

Летом 2020 года с офисом ОБСЕ в Бишкеке был запланирован большой проект по проведению национального симулятивного тренинга по борьбе с торговлей людьми. Мы должны были отработать национальный механизм в этом тренинге в течение 10 дней. На сегодня мы отодвигаем на поздний срок из-за эпидситуации в стране.

По статистическим данным, на весну 2020 года было зафиксировано 6 фактов торговлю людьми. Сколько из них дошло до суда, сколько из них не дошло, мы не знаем подробностей, потому что эту работу проводит МВД. После того, как дело доходит до суда и люди получают сроки, МВД предоставляет нам информацию.

- Ведется ли миграционный учет иностранных граждан, которые не работают и не учатся на территории КР? Сколько таких граждан пребывают на территории страны?

- Госслужба миграции занимается теми гражданами, которые приехали на постоянное жительство, на работу. Гражданами, которые приехали учиться, занимается Министерство образования и науки. Остальные граждане проходят пограничный контроль и встают на миграционный учет в органах ГРС.

- Постановлением от 19 мая 2020 года №256 правительство временно продлило сроки действия паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызской Республики, срок действия которого истекает в период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2020 года, до 31 декабря 2020 года. Скажите, о каком количество граждан может идти речь? Что будет с ними после 1 января 2021 года, если пандемия не закончится и режим ЧС не отменят? Что они должны предпринять после 1 января 2021 года?

- Кыргызстан, как и другие страны, трепетно относится к своим гражданам. Тот факт, что срок продлили до 2021 года, уже говорит о том, что работа в этом направлении идет. Это работа Министерства иностранных дел. Но, думаю, что Кыргызстан не оставит своих граждан за рубежом и будут внесены соответствующие коррективы.

- Ранее сообщалось, что при возвращении кыргызстанцев из Москвы возникли проблемы: появились посредники, которые брали деньги за включение в список. Как разрешился этот момент? Выявили ли лиц, которые занимались этим?

- Работу в этой области проводит посольство. Как известно, сформирована комиссия из сотрудников посольства, диаспоральных организаций и волонтеров. Госслужба миграции, как секретариат по связям с соотечественниками, ведет постоянную работу с диаспорами. Один из членов диаспоры попросил нас довести информацию до правительства и аппарата президента, что нужно увеличить количество вывозных рейсов из России. Мы передали эту просьбу. В скором времени этот вопрос будет рассмотрен.

- Какая работа ведется по подготовке к выборам? Реально ли провести выборы с соблюдением всех санитарных правил?

- Наша служба входит в состав комиссии, которая будет помогать Центральной избирательной комиссии по формированию избирательных участков, скорее всего, будем помогать за рубежом. То есть сейчас стоял вопрос о том, что можно провести выборы на территории нашего представительства в Москве. Однако мы не сможем предоставить помещение, так как это частный дом, и там не позволяется проводить выборы. Буквально недавно поручили нашим представителям проработать вопрос организации помещения для прохождения выборов в Москве, Тюмени, Красноярске. На следующей неделе будут первые итоги.

Источник: kg.akipress.org