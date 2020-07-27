Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 17

“Охота на ведьм”. Врачам грозят увольнением за получение помощи от волонтеров

Не могу выдать свои источники, так как они бояться расправы.

Представитель общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева сообщила, что до нее дошла информация о том, что всем больницам страны негласно приказано не принимать помощь от волонтеров.

“Не могу выдать свои источники, так как они бояться расправы. С начала пандемии мной и моими коллегами была оказана помощь по просьбе МИД КР. Есть официальная переписка. На наши личные средства были закуплены СИЗ для врачей, а также современные системы для замера температуры тела. А также куплены кислородные концентраторы, лекарства. А теперь, когда основной кризис миновал началась “охота на ведьм”. Очень жаль, что вместо того чтобы решать насущные острые проблемы в стране другие придумывают небылицы об отмывании денег нами и обвиняют нас в шарлатанстве для личного пиара“, – написала Чыныбаева.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась копия документа от Джалал-Абадского территориального управления ФОМС, в которой сообщается, что в Джалал-Абаде запрещается медицинским работникам брать помощь от спонсоров.

«За дальнейшие письменные обращения спонсорам с требованиями помощи и с публикацией в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительства, руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность», – сообщалось в документе.

В самом ФОМС заявили, что они призывают руководителей организаций здравоохранения не злоупотреблять помощью, оказываемой населением, организациями, волонтерами.

Источник: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить