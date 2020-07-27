“Охота на ведьм”. Врачам грозят увольнением за получение помощи от волонтеров

Не могу выдать свои источники, так как они бояться расправы.
Представитель общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева сообщила, что до нее дошла информация о том, что всем больницам страны негласно приказано не принимать помощь от волонтеров.
“Не могу выдать свои источники, так как они бояться расправы. С начала пандемии мной и моими коллегами была оказана помощь по просьбе МИД КР. Есть официальная переписка. На наши личные средства были закуплены СИЗ для врачей, а также современные системы для замера температуры тела. А также куплены кислородные концентраторы, лекарства. А теперь, когда основной кризис миновал началась “охота на ведьм”. Очень жаль, что вместо того чтобы решать насущные острые проблемы в стране другие придумывают небылицы об отмывании денег нами и обвиняют нас в шарлатанстве для личного пиара“, – написала Чыныбаева.
Напомним, что ранее в социальных сетях появилась копия документа от Джалал-Абадского территориального управления ФОМС, в которой сообщается, что в Джалал-Абаде запрещается медицинским работникам брать помощь от спонсоров.
«За дальнейшие письменные обращения спонсорам с требованиями помощи и с публикацией в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительства, руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность», – сообщалось в документе.
В самом ФОМС заявили, что они призывают руководителей организаций здравоохранения не злоупотреблять помощью, оказываемой населением, организациями, волонтерами.
Источник: reporter.kg
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