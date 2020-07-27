Нонсенс! Подозреваемые в коррупции вновь идут в политику

Интересная у нас политика и судьба политиков.
Одни начинают вырывать все кусками, оказавшись на должности, другие собирают пожитки и убегают, третьи оказываются за решеткой, переусердствовав. Некоторые из них, выйдя из тюрьмы, пытаются принять участие в выборах. Невольно удивляешься тому, как стараются попасть на предстоящие выборы молодцы, которые были осуждены, были обвинены, выплатили государству огромные суммы в виде штрафа. А вы не верите, что Кыргызстан превратился в «шарашкину контору» на земле. А почему не могут сидеть спокойно те, кто опозорился перед всем позором и был отправлен в утиль? Или они не понимают, что народ в них разочаровался? Чего им не хватает? Пускай уходят. Наверное, уже пришло время очиститься, после нынешних-то бед. Почему бы нам не стряхнуться?
Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 3
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