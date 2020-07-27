Грипп vs COVID-19: Главные отличия симптомов

Грипп отличается от COVID-19 симптомами.

Об этом заявили в Департаменте здравоохраненя Москвы.

По словам главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, грипп вызывает резкое повышение температуры, а COVID-19 может проявляться постепенно.

«При гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп. При заражении коронавирусом характерными симптомами являются потеря вкуса и обоняния», - пояснил врач.

Он добавил, что протекать COVID-19 может у разных людей по-разному — болезнь до конца до сих пор не изучена учеными.

Кроме того, недавно ученые в Испании нашли самый ранний симптом коронавируса. У 29% участников опроса за несколько дней до появления симптомов COVID-2019 в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке.

Специалисты пока не могут сказать, в какой степени этот ранний признак распространен среди заболевших новой инфекцией. Это связано с тем, что требования техники безопасности при контакте с зараженными создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

В целом, медики отмечают, что потеря обоняния — важный симптом при коронавирусной инфекции. Ученые недавно выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние. Изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток. При этом нюх возвращается к человеку на протяжении нескольких недель — это гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.

Источник: zdorovie.akipress.org