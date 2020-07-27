В Сибири судят кыргызстанца, состоящего в группировке «Исламская партия Туркестана»

Октябрьский районный суд Новосибирска 25 июля избрал меру пресечения гражданину Кыргызстана и россиянину.
Об этом сообщают российские СМИ.
Они подозреваются по ч.2 ст.205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и будут находится под стражей до 20 сентября.
Их задержали оперативники ФСБ России. По версии спецслужб, задержанные входят в террористическую организацию «Исламская партия Туркестана», которая запрещена в России и в Кыргызстане.
Мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Источник: svodka.akipress.org
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