В Сибири судят кыргызстанца, состоящего в группировке «Исламская партия Туркестана»

Октябрьский районный суд Новосибирска 25 июля избрал меру пресечения гражданину Кыргызстана и россиянину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Они подозреваются по ч.2 ст.205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и будут находится под стражей до 20 сентября.

Их задержали оперативники ФСБ России. По версии спецслужб, задержанные входят в террористическую организацию «Исламская партия Туркестана», которая запрещена в России и в Кыргызстане.

Мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Источник: svodka.akipress.org