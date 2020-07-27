Айбашев хорош в том, чтобы пустить пыль в глаза?

Разве можно воровать у государства, а в конце выйти на свободу, получив легкое наказание?

Помнится, было возбуждено уголовное дело и взят под стражу по обвинению в нанесении государственной казне ущерба в размере 166 млн сомов бывший начальник управления «Север» железнодорожной таможни Нурбек Айбашев. Складывается впечатление, что с течением времени об этом деле забыли. Или серые кардиналы сегодняшней власти решили замять дело в отношении Айбашева? Ходят разговоры, что этот молодец разгуливает на свободе. Разве можно воровать у государства, а в конце выйти на свободу, получив легкое наказание? Почему бы начальнику АКС при ГКНБ Сагыну Исмаилову не уделить еще раз внимание делу Айбашева? Если внимательнее присмотреться, все вылезет наружу, не так ли?

Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 3