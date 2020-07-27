(Видео) «Они спасли меня от смерти». Девушка рассказала, как волонтеры боролись за ее жизнь

Добровольцы несли бесчувственную больную на своих спинах

В Сети распространилось видео, в котором волонтеры Центра инициативной молодежи (ЦИМ) спасают больную пневмонией девушку.

Она потеряла сознание в машине добровольцев, в волонтеры приводят ее в себя. Позже девушка записала видеообращение.

«Я такой болезни не пожелаю даже врагу, - сетует она. - Отношение волонтеров ко мне было лучше, чем к родственнику. Они даже на своей спине меня несли. Я этого, к сожалению, не помню, но мне об этом потом рассказали соседи. Эти ребята спасли меня от смерти и я им благодарна».

Источник: vesti.kg