(Видео) «Они спасли меня от смерти». Девушка рассказала, как волонтеры боролись за ее жизнь 

Добровольцы несли бесчувственную больную на своих спинах
В Сети распространилось видео, в котором волонтеры Центра инициативной молодежи (ЦИМ) спасают больную пневмонией девушку.
Она потеряла сознание в машине добровольцев, в волонтеры приводят ее в себя. Позже девушка записала видеообращение.
«Я такой болезни не пожелаю даже врагу, - сетует она. - Отношение волонтеров ко мне было лучше, чем к родственнику. Они даже на своей спине меня несли. Я этого, к сожалению, не помню, но мне об этом потом рассказали соседи. Эти ребята спасли меня от смерти и я им благодарна».
Источник: vesti.kg
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