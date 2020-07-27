«Кыргыз темир жолу»: С начала года объем перевезённых грузов составил более 3 млн тонн

По итогам 6 месяцев 2020 года объем перевезённых грузов ГП «НК «Кыргыз темир жолу» составил 3 млн 183 тыс.
Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Министерства транспорта и дорог КР своевременно и в полном объёме обеспечивает перевозки грузов хозяйствующих субъектов железнодорожным транспортом.
По итогам 6 месяцев 2020 года объем перевезённых грузов ГП «НК «Кыргыз темир жолу» составил 3 млн 183 тыс. 902,6 тонн или на 330,2 тыс. тонн больше, чем за 6 месяцев 2019 года. Рост составил 111,6%.
В этот непростой период для Кыргызстана, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» осуществляет перевозку гуманитарных грузов железнодорожным транспортом за счет средств ГП «НК «КТЖ».
В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции в КР через контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит санитарную обработку всех грузовых вагонов на всех приграничных железнодорожных станциях расположенных на пунктах пропуска через государственную границу.
Также во исполнение Плана мероприятий по санитарной охране от завоза и распространения коронавирусной инфекции и установленных алгоритмов действий на постоянной основе проводится обеспечение сотрудников предприятия средствами индивидуальной защиты, санитарная дезинфекция объектов, автотранспорта и прилегающей территории Кыргызской железной дороги.
Работа Национальной компании осуществляется в установленном порядке в круглосуточном режиме.
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в КР в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на текущий момент временно приостановлены.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!