«Кыргыз темир жолу»: С начала года объем перевезённых грузов составил более 3 млн тонн

По итогам 6 месяцев 2020 года объем перевезённых грузов ГП «НК «Кыргыз темир жолу» составил 3 млн 183 тыс.

Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Министерства транспорта и дорог КР своевременно и в полном объёме обеспечивает перевозки грузов хозяйствующих субъектов железнодорожным транспортом.

По итогам 6 месяцев 2020 года объем перевезённых грузов ГП «НК «Кыргыз темир жолу» составил 3 млн 183 тыс. 902,6 тонн или на 330,2 тыс. тонн больше, чем за 6 месяцев 2019 года. Рост составил 111,6%.

В этот непростой период для Кыргызстана, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» осуществляет перевозку гуманитарных грузов железнодорожным транспортом за счет средств ГП «НК «КТЖ».

В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции в КР через контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит санитарную обработку всех грузовых вагонов на всех приграничных железнодорожных станциях расположенных на пунктах пропуска через государственную границу.

Также во исполнение Плана мероприятий по санитарной охране от завоза и распространения коронавирусной инфекции и установленных алгоритмов действий на постоянной основе проводится обеспечение сотрудников предприятия средствами индивидуальной защиты, санитарная дезинфекция объектов, автотранспорта и прилегающей территории Кыргызской железной дороги.

Работа Национальной компании осуществляется в установленном порядке в круглосуточном режиме.

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в КР в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на текущий момент временно приостановлены.

Источник: Кабар