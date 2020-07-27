Министр здравоохранения КР написал заявление об уходе, – источник

Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов написал заявление об уходе.

Об этом Reporter.kg стало известно из собственных источников.

Уточняется, что он все еще находится на больничном в связи с внебольничной пневмонией. Абдикаримов получает лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице.

Отметим, что Сабиржан Абдикаримов занял пост министра здравоохранения после увольнения Космосбека Чолпонбаева на фоне критики президента работы штаба и Минздрава по борьбе с коронавирусом.

Источник: reporter.kg