Министр здравоохранения КР написал заявление об уходе, – источник

Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов написал заявление об уходе.
Об этом Reporter.kg стало известно из собственных источников.
Уточняется, что он все еще находится на больничном в связи с внебольничной пневмонией. Абдикаримов получает лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице.
Отметим, что Сабиржан Абдикаримов занял пост министра здравоохранения после увольнения Космосбека Чолпонбаева на фоне критики президента работы штаба и Минздрава по борьбе с коронавирусом.
Источник: reporter.kg
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