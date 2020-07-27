Вызывают тревогу фантазии Розы Качиевой, которая не долечилась в республиканском психдиспансере

Во времена президентов Розой Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева она засветилась в скандале с вывозом десятков миллионов сомов оператора мобильной связи «Мегаком».

Скандальная и лживая журналистка Роза Качиева в очередной раз доказывает, что ее болезнь обостряется, когда дело доходит до президентов и высокопоставленных чиновников. На этот раз она продемонстрировала свою слабость.

В одно время она пошла на уловку, чтобы выйти из тюрьмы, заявила, что президент Аскар Акаев трижды изнасиловал ее на седьмом этаже «Белого дома», воспользовавшись своим положением. По правде говоря, непонятно, виделась ли госпожа Роза с тогдашним первым человеком в стране. Но еще в молодом возрасте она мечтает быть изнасилованной в «Белом доме», чему способствует ее богатая фантазия. Для воплощения в жизнь этой мечты она пристает к президентам. Пользуется различными ситуациями, чтобы проявить себя перед верхушкой власти.

Во времена президентов Розой Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева она засветилась в скандале с вывозом десятков миллионов сомов оператора мобильной связи «Мегаком». И тогда госпожа Роза попыталась «разоблачить» высокопоставленных чиновников, мечтая, что ее освободят.

«В ее «разоблачениях» фигурировали имена бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, тогдашнего руководителя администрации президента Эмильбека Каптагаева, бывшего полномочного представителя главы государства в Жогорку Кенеше Азимбека Бекназарова. По ее словам, спецслужбы прослушивают всех граждан, а судьи получили взятку в 1,5 млн долларов по делу оператора мобильной связи. Если бы третьим президентом была бы не Роза Отунбаева, а мужчина, то и он оказался бы в списке «разоблаченных». Ее сведения, мягко говоря, походят на мысли тронувшегося умом человека или же расцениваются как бредятина», — писали в свое время в прессе.

Стихийные «разоблачения» не помогли Розе Качиевой, она получила срок заключения. Вновь она тронулась умом, пытается инициировать вопрос объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Слава Богу, сейчас в «Белый дом» никого не пускают. Иначе кыргызская Моника Левински вновь затеяла бы очередную аферу, мол, ее изнасиловали.

Даже если она случайно просочится в «Белый дом», вряд ли она кого-то заинтересует. Потрепанная жизнью госпожа Роза может заинтересовать лишь такого же обманщика Икрамидина Айткулова, вряд ли кого-то еще.

Как видно, инициатива Качиевой об импичменте умрет в зародыше. И без того общественность воспринимает госпожу Розу как непостоянного человека, к которому нет доверия.

Отмечается, что до этого она лечилась в республиканском психоневрологическом диспансере. Наверное, в свое время не долечили беднягу.

Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 6