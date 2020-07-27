Оригиналы документов при поступлении в вуз пригодятся только в начале учебного года

Большинство учебных заведений проводят традиционные экзамены только по специальностям, требующим дополнительных творческих испытаний

В связи с пандемией прием в вузы Кыргызстана осуществляется полностью онлайн. Об этом напоминают в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

Абитуриенты могут зарегистрироваться в системе, разработанной ведомством, и подать заявку на любую специальность в любой вуз.

В ходе онлайн-приема заявители должны приложить только электронные копии соответствующих документов. Оригиналы нужно будет предоставить в вузы только в начале учебного года.

Вузы проводят традиционные экзамены только по специальностям, требующим дополнительных творческих испытаний (искусство, культура, спорт, дизайн).

КРСУ и университет «Манас» будут принимать заявки на гранты, предоставленные Россией и Турцией. В этих случаях процесс приема определяют сами вузы.

Согласно приказу МОиН КР, университеты, назначающие дополнительные экзамены, вне зависимости от формы собственности должны соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические нормы (расстояние, температура тела, дезинфекция зданий и помещений, ношение масок, отсутствие массовых скоплений абитуриентов).

Пресс-служба МОиН КР