Оригиналы документов при поступлении в вуз пригодятся только в начале учебного года

Большинство учебных заведений проводят традиционные экзамены только по специальностям, требующим дополнительных творческих испытаний
В связи с пандемией прием в вузы Кыргызстана осуществляется полностью онлайн. Об этом напоминают в пресс-службе Министерства образования и науки КР.
Абитуриенты могут зарегистрироваться в системе, разработанной ведомством, и подать заявку на любую специальность в любой вуз.
В ходе онлайн-приема заявители должны приложить только электронные копии соответствующих документов. Оригиналы нужно будет предоставить в вузы только в начале учебного года.
Вузы проводят традиционные экзамены только по специальностям, требующим дополнительных творческих испытаний (искусство, культура, спорт, дизайн).
КРСУ и университет «Манас» будут принимать заявки на гранты, предоставленные Россией и Турцией. В этих случаях процесс приема определяют сами вузы.
Согласно приказу МОиН КР, университеты, назначающие дополнительные экзамены, вне зависимости от формы собственности должны соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические нормы (расстояние, температура тела, дезинфекция зданий и помещений, ношение масок, отсутствие массовых скоплений абитуриентов).
Пресс-служба МОиН КР
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