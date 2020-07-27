В Кыргызстане от коронавируса за сутки умерли 24 человека

Всего летальных исходов за весь период – 1 тыс. 301.

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 24 летальных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее данным, в городе Бишкек скончались 6 человек, в Оше – 1, в Чуйской области – 1, в Ошской области – 1, в Таласской области – 3, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 4, Джалал-Абадской области – 6, Баткенской области – 1.

Всего летальных исходов за весь период – 1 тыс. 301.

Источник: Кабар