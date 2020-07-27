На утро 27 июля выявлено 483 новых случая коронавируса. Всего – 33 296

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 296.
В Кыргызстане на утро 27 июля выявлено 483 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.
Новые случаи в разрезе регионов:
- Бишкек – 154
- Ош – 59
- Чуйская область – 21
- Ошская область – 39
- Таласская область – 27
- Нарынская область – 9
- Иссык-Кульская область – 72
- Жалал-Абадская область – 70
- Баткенская область – 32
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 296.
Источник: zdorovie.akipress.org
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