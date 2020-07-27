На утро 27 июля выявлено 483 новых случая коронавируса. Всего – 33 296

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 296.

В Кыргызстане на утро 27 июля выявлено 483 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.

Новые случаи в разрезе регионов:

- Бишкек – 154

- Ош – 59

- Чуйская область – 21

- Ошская область – 39

- Таласская область – 27

- Нарынская область – 9

- Иссык-Кульская область – 72

- Жалал-Абадская область – 70

- Баткенская область – 32

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 33 296.

Источник: zdorovie.akipress.org