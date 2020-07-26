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За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 28 человек. Всего с марта — 1277 случаев смерти

Всего с марта зарегистрировано 1277 случаев летального исхода. За сутки в Кыргызстане от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии скончалось 28 человек, сообщает 26 июля республиканский штаб. Случаи летальных исходов от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии выявлены: - Бишкек – 8 - Жалал-Абадская область – 5 - Иссык-Кульская область - 4 - Чуйская область – 4 - Баткенская область - 2 - Ош – 2 - Ошская область – 2 - Нарынская область – 1. Всего с марта зарегистрировано 1277 случаев летального исхода. Источник: zdorovie.akipress.org