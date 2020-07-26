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За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 28 человек. Всего с марта — 1277 случаев смерти

Всего с марта зарегистрировано 1277 случаев летального исхода.

За сутки в Кыргызстане от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии скончалось 28 человек, сообщает 26 июля республиканский штаб.

Случаи летальных исходов от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии выявлены:

- Бишкек – 8

- Жалал-Абадская область – 5

- Иссык-Кульская область - 4

- Чуйская область – 4

- Баткенская область - 2

- Ош – 2

- Ошская область – 2

- Нарынская область – 1.

Всего с марта зарегистрировано 1277 случаев летального исхода.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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