За сутки зарегистрировано 689 новых случаев коронавируса и пневмонии

Всего за весь период зарегистрировано 32 813 случая
За минувшие сутки зарегистрировано 689 случаев COVID-19 U07.1 и U07.2. об этом сообщает Республиканский штаб.
- Бишкек – 190
- Жалал-Абадская область — 129
- Чуйская область – 89
- город Ош – 74
- Ошская область - 58
- Иссык-Кульская область – 55
- Таласская область - 40
- Баткенская область - 30
- Нарынская область – 24
Всего за весь период зарегистрировано 32 813 случая
Источник: zdorovie.akipress.org
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