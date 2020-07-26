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За сутки зарегистрировано 689 новых случаев коронавируса и пневмонии

Всего за весь период зарегистрировано 32 813 случая

За минувшие сутки зарегистрировано 689 случаев COVID-19 U07.1 и U07.2. об этом сообщает Республиканский штаб.

- Бишкек – 190

- Жалал-Абадская область — 129

- Чуйская область – 89

- город Ош – 74

- Ошская область - 58

- Иссык-Кульская область – 55

- Таласская область - 40

- Баткенская область - 30

- Нарынская область – 24

Всего за весь период зарегистрировано 32 813 случая

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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