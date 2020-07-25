В Кыргызстане 30 июля будет Днем национального траура по погибшим от COVID-19 - Жээнбеков

Глава государства еще раз выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников.
В Кыргызстане 30 июля будет объявлен Днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом президент КР Сооронбай Жээнбеков сообщил во время интервью «Биринчи радио» ОТРК.
«Да, я об этом уже думал. Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт. А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий Указ», - сказал Жээнбеков отвечая на вопрос.
Глава государства еще раз выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников.
«Трудности и невосполнимые потери каждого кыргызстанца эхом отзываются в моем сердце. Я хотел бы пожелать выдержки всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех умерших. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан», - сказал президент.
На сегодня по стране всего зарегистрировано 32 тыс. 124 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Из них выздоровели 19 тыс. 203 человека. Умерли 1 тыс. 249 больных.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!