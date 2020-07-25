В тюрьме умер правозащитник Азимжан Аскаров

Скончался пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров. Информацию 24.kg подтвердил его адвокат Валерьян Вахитов.
По его словам, Азимжан Аскаров скончался сегодня ночью в больнице ИК № 47. Он давно и тяжело болел. У него были все признаки внебольничной пневмонии. Однако надлежащую помощь в колонии осужденному не оказали.
Юристу удалось добиться его перевода в клинику только вчера, но врачи не смогли спасти правозащитника — было слишком поздно.
Напомним, Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республнапомнимики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.
Источник: Элгезит
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