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Подробности Общество Просмотров: 10

За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 38 человек. Всего с марта — 1249 случаев смерти

За сутки в Кыргызстане от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии скончались 38 человек. Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 25 июля на брифинге в правительстве. Случаи летальных исходов выявлены: - Бишкек – 13 - Талаская область – 5 - Чуйская область – 5 - Баткенская область – 5 - Ошская область – 3 - Ош – 2 - Иссык-Кульская область – 2 - Жалал-Абадская область – 2 - Нарынская область – 1 Всего с марта зарегистрировано 1249 случаев смерти. Источник: zdorovie.akipress.org