За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 38 человек. Всего с марта — 1249 случаев смерти

За сутки в Кыргызстане от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии скончались 38 человек.
Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 25 июля на брифинге в правительстве.
Случаи летальных исходов выявлены:
- Бишкек – 13
- Талаская область – 5
- Чуйская область – 5
- Баткенская область – 5
- Ошская область – 3
- Ош – 2
- Иссык-Кульская область – 2
- Жалал-Абадская область – 2
- Нарынская область – 1
Всего с марта зарегистрировано 1249 случаев смерти.
Источник: zdorovie.akipress.org
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