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Подробности Общество Просмотров: 10

В Кыргызстане за сутки подтверждено 877 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 32 124

Всего с марта зарегистрированы 32 124 случая заражения. За сутки подтверждено 877 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 25 июля на брифинге по коронавирусу. Новые случаи выявлены: - Бишкек – 257 - Иссык-Кульская область – 122 - Ошская область – 119 - Жалал-Абадской области – 91 - Таласская область – 79 - Чуйская область – 71 - город Ош – 60 - Баткенская область – 58 - Нарынская область – 20 Всего с марта зарегистрированы 32 124 случая заражения. Источник: zdorovie.akipress.org