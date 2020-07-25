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В Кыргызстане за сутки подтверждено 877 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 32 124

Всего с марта зарегистрированы 32 124 случая заражения.

За сутки подтверждено 877 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 25 июля на брифинге по коронавирусу.

Новые случаи выявлены:

- Бишкек – 257

- Иссык-Кульская область – 122

- Ошская область – 119

- Жалал-Абадской области – 91

- Таласская область – 79

- Чуйская область – 71

- город Ош – 60

- Баткенская область – 58

- Нарынская область – 20

Всего с марта зарегистрированы 32 124 случая заражения.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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