В Кыргызстане за сутки подтверждено 877 новых случаев коронавируса и пневмонии. Всего – 32 124

Всего с марта зарегистрированы 32 124 случая заражения.
За сутки подтверждено 877 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 25 июля на брифинге по коронавирусу.
Новые случаи выявлены:
- Бишкек – 257
- Иссык-Кульская область – 122
- Ошская область – 119
- Жалал-Абадской области – 91
- Таласская область – 79
- Чуйская область – 71
- город Ош – 60
- Баткенская область – 58
- Нарынская область – 20
Всего с марта зарегистрированы 32 124 случая заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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