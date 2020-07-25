Минобразования рассматривает вариант, что первоклассники с 1 сентября будут ходить в школу

Создана экспертная группа, которая ведет разработку вариантов начала учебного года.

Об этом в эфире КТРК сказал начальник управления дошкольного, внешкольного и школьного образования Минобразования Марат Усеналиев.

По его словам, одна из форм – дистанционно, сегодня готовят и снимают уроки.

Он отметил, что рассматриваются и другие варианты, которые могут быть в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Три варианта примерно, которые мы предлагаем. Первый вариант. Начинает обучение начальная школа 1-4 класс, 9 класс, 11 класс. Спрашивают, почему? Начальная школа: первоклассник пришел в школу, он пусть пощупает стены, скажет, что эта тетя - учительница, что это парта, за которую надо сесть. Учителя заведут личные дела. Это вариант А.

Вариант Б. Из первого класса мы сделаем скользящий график. В неделю два дня обучения дети будут ходить в школу. Из 40 человек в классе 20 учеников пришли, они сели по одному за парту. Будет соблюдаться дистанция. Понедельник, вторник отучились, остальные дома, задания получили. По вотсапу мам будут консультировать. Вторая часть учеников приходит в среду, четверг. В пятницу мы даем дополнительный методический день учителю. В итоге, что получается из этого варианта – учитель вырабатывает свою недельную ставку, получает законную зарплату, мы санитарную норму соблюдаем, ученик почувствовал школу.

В 9 классе мы подводим итоги, это основное гарантированное образование. Мы должны знать, сколько документов гособразца будет зарегистрировано. 11 класс – это выпуск», - сказал он.

По его словам, ученые предлагают второй вариант: учиться в школу идут 1 класс и 11 класс. «Первый класс, если мы сейчас не сделаем, то в крупных городах, где идет электронная запись, ученые говорят, что 10% детей приблизительно, если не пойдут в 1 класс, мы их потеряем. Поэтому сентябрь должен быть установочным. 11 класс, если в сентябре мы не начнем, дети прогуляли, не поступили, потом будем говорить, что дети опять массово придут поступать в 11 класс, это опять средства, опять аттестаты и т.д. Есть также третий вариант, четвертый», - сказал он.

Усеналиев отметил, что по всем вариантам ведут работу консультативная группа, штаб, ученые.

Источник: bilim.akipress.org