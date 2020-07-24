Митинг в Таласе. Месторождение Джеруй закрыли на карантин

Месторождение Джеруй в Таласской области закрыли на карантин.

Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Айбек Бусурманкулов.

По его словам, жители региона сегодня вновь собрались, чтобы узнать ответ руководства золотодобывающей компании.

«Нам заявили, что предприятие закрывается на 15 дней. Митингующие разошлись», — сказал Айбек Бусурманкулов.

Напомним, что накануне жители Таласа, приехав на месторождение Джеруй, потребовали закрыть предприятие на карантин. По их данным, многие работники компании болеют.

Источник: 24.kg