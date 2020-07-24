Информация о том, что осужденный Чынгыз Жумагулов выйдет на свободу в августе 2020 года, не соответствует действительности, – ГСИН

По данным ведомства, его срок отбытия наказания истекает в 2022 году.

Информация в социальных сетях о том, что осужденный Чынгыз Жумагулов выйдет из мест лишения свободы в августе 2020 года, не соответствует действительности. Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

По данным ведомства, его срок отбытия наказания истекает в 2022 году.

Чынгыз Жумагулов, также известный в криминальном мире, как “Дөө-Чынгыз”, осужден на 5 лет лишения свободы решением Первомайского районного суда столицы. Он был был признан виновным по ст.266 (Хулиганство) УК КР. Его обвиняли в том, что он и его подельники жестоко избили двух мужчин, которые после скончались.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Жумагулова отпустят на свободу в августе этого года.

Источник: reporter.kg