Информация о том, что осужденный Чынгыз Жумагулов выйдет на свободу в августе 2020 года, не соответствует действительности, – ГСИН

По данным ведомства, его срок отбытия наказания истекает в 2022 году.
Информация в социальных сетях о том, что осужденный Чынгыз Жумагулов выйдет из мест лишения свободы в августе 2020 года, не соответствует действительности. Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
По данным ведомства, его срок отбытия наказания истекает в 2022 году.
Чынгыз Жумагулов, также известный в криминальном мире, как “Дөө-Чынгыз”, осужден на 5 лет лишения свободы решением Первомайского районного суда столицы. Он был был признан виновным по ст.266 (Хулиганство) УК КР. Его обвиняли в том, что он и его подельники жестоко избили двух мужчин, которые после скончались.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Жумагулова отпустят на свободу в августе этого года.
Источник: reporter.kg
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