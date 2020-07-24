Жапаров: Нужно отсрочить срок выплаты кредитов

Если будет нужно, то срок выплаты по кредитам надо отсрочить до конца 2021 года.

Такое мнение в интервью радио «Марал» выразил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

По его словам, чтобы банки не подверглись банкротству, им необходимо напрямую оказать поддержку. Самое главное — надо сохранить финансовые кредитные организации страны, около 50 компаний.

Если помочь бизнесу, банкам, обществу, то страна выберется из кризиса. Необходимо организовать общественные работы, на которые можно привлечь тысячи безработных.

— На сегодняшний день около 100 тыс. семей остались без работы. Чтобы создать рабочие место, необходимо организовать общественные работы: дорожное строительство, посадка деревьев, очистка каналов. Все страны во время кризиса поднимаются на ноги такими усилиями, — сказал Жапаров.

Источник: maralfm.kg