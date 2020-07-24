В связи с ремонтом в некоторых домах Бишкека 5 дней не будет горячей воды

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
В Бишкеке в связи с проводимыми ремонтными работами на тепловой магистрали «Запад- 1» в некоторые дома будет ограничена подача горячей воды, сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».
Как отмечается, в связи с проводимыми ремонтными работами на тепловой магистрали «Запад-1» и подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 гг., с 27 по 31 июля будет ограничена подача горячей воды ниже указанным потребителям:
- проспекта Шабдан Баатыра, 97, 99;
- проспекта Чуй - 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
- ул.Герцена, 95а;
- ул.Суюмбаева, 18, 80;
- ул.Гоголя, 109, 111, 113;
- ДОУ№ 100, 178, 124;
- Поликлиника №8 и здание Свердловской районной администрации.
ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причинённые неудобства. По вопросам отключения потребители могут обращаться по телефонам: 36-57-19(дежурный инженер Центрального района) и 61-11-69 (Центр поддержки потребителей).
Источник: Кабар
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