В связи с ремонтом в некоторых домах Бишкека 5 дней не будет горячей воды

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

В Бишкеке в связи с проводимыми ремонтными работами на тепловой магистрали «Запад- 1» в некоторые дома будет ограничена подача горячей воды, сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

Как отмечается, в связи с проводимыми ремонтными работами на тепловой магистрали «Запад-1» и подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 гг., с 27 по 31 июля будет ограничена подача горячей воды ниже указанным потребителям:

- проспекта Шабдан Баатыра, 97, 99;

- проспекта Чуй - 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;

- ул.Герцена, 95а;

- ул.Суюмбаева, 18, 80;

- ул.Гоголя, 109, 111, 113;

- ДОУ№ 100, 178, 124;

- Поликлиника №8 и здание Свердловской районной администрации.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причинённые неудобства. По вопросам отключения потребители могут обращаться по телефонам: 36-57-19(дежурный инженер Центрального района) и 61-11-69 (Центр поддержки потребителей).

Источник: Кабар