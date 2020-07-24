Дочь (Фото) Сооронбая Жээнбекова и ее супруг развозят еду для медиков

«Это должно послужить примером для детей других чиновников», - заявил активист

Дочь Сооронбая Жээнбекова Бактыгуль и ее супруг Атабек Токобеков развозят еду медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гражданский активист Мурат Соорбеков.

«Мне прислали фотографию, где дочь президента Сооронбая Жээнбекова и ее муж занимаются волонтерской деятельностью и развозят еду врачам, работающим в больницах, где борются с COVID-19, — написал он. — Действительно, на фотографии дочь и зять президента, будучи за рулем собственной машины, подают хороший пример.

Это должно послужить примером для детей других чиновников. Сейчас нам всем нужно объединиться, оказывая сопротивление этой болезни. Только в единстве мы сможем выбраться из столь трудного периода».

Источник: vesti.kg