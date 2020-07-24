Суд оштрафовал экс-генконсула Эркина Сопокова на 300 тыс. сомов. На его Range Rover ездил Айеркен Саймаити

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального консула Кыргызстана в г.Стамбул Эркина Сопокова.

Об этом сообщается в постановлении суда.

Так, Сопоков указом президента КР от 17 апреля 2017 года был назначен генеральным консулом Кыргызстана в г.Стамбул, после чего 4 мая 2007 года обратился в компетентные органы Кыргызстана для оформления автомашины Range Rover с государственным номерным знаком «01 KG 107 АВР» в качестве дипгруза для последующего ее вывоза в г.Стамбул. 22 мая 2017 года Государственной таможенной службой КР был разрешен ее вывоз в режиме «условный выпуск».

26 августа 2017 года авто выдали дипломатические номерные знаки «34 СС 2902». В период пребывания в должности генконсула в г.Стамбул Сопоков фактически не пользовался указанной автомашиной, так как в распоряжении последнего имелась служебная автомашина марки Volkswagen Passat, 2017 года выпуска, с дипломатическим госномерным знаком «34 СС 3035».

Также выяснилось, что данный Range Rover проходит по базе данных угнанных и похищенных авто Генсекретариата МОУП Интерпол, дата совершения кражи 4 декабря 2013 года, инициатор розыска г.Санкт- Петербург.

Сопоков в период пребывания в загранкомандировке в Турции передавал посторонним лицам Range Rover с дипломатическими номерами, а именно председателю совета директоров ЗАО «Бета Сторес» У.Ю., а также гражданину К.Х., при этом сам лично систематически нарушал ПДД и допускал некорректное поведение с гражданами Турции. В связи с чем Сопокову был объявлен выговор. При этом обвиняемый продолжал передавать личный автотранспорт с дипномерами посторонним лицам. Так, примерно в начале ноября 2019 года Сопоков передал Range Rover своему знакомому А.С., 10 ноября 2019 года в одном из районов г.Стамбул был убит гражданин Китая Айеркен Саймаити, у которого правоохранительными органами Турции были обнаружены ключи от указанной автомашины, которая была припаркована недалеко от места преступления.

Согласно данным Пограничной службы КР, с 2017 по 2019 годы Сопоков осуществил 17 выездов в Кыргызстан по дипломатическому либо общегражданскому паспорту, 6 из которых не согласованы с министерством. В то время, как руководители заграничных учреждений направляются в служебные командировки в Кыргызстан и третьи страны только с письменного разрешения министра иностранных дел или курирующего заместителя министра. Таким образом, за 67 дней Сопокову незаконно было выплачено денежное содержание в качестве зарплаты в период отсутствия на рабочем месте в размере 7 701, 18 долларов США. В период пребывания Сопокова в г.Стамбул в качестве генконсула, последний использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения, используя возможность выплаты денежного содержания и 30% компенсации за пребывание своей супруги в г.Стамбул за период с 2017 по 2019 годы, получив выплаты на общую сумму 21 042,87 долларов США. По данным ГПС, супруга Сопокова находилась на территории Турции в общей сложности только 55 дней.

Сопоков также оформил себе выплаты на медицинские и представительские расходы на общую сумму 4 110,76 долларов США, а бухгалтерия загранучреждения допустила их незаконную выплату.

В ноябре 2018 года Сопоков вознамерился приобрести еще один автомобиль, в связи с чем присмотрел в одном из автосалонов Стамбула автомашину Volkswagen Arteon. Учитывая, что на территории Турции установлены высокие таможенные пошлины на импортные автомобили, которые составляют порядка 160% от стоимости автомашины, а также ежегодно взимается налог в размере 18% от стоимости автомашины, дал указание завхозу-водителю генконсульства оформить авто на себя. Получив от Сопокова около 18 тыс. долларов США, водитель на свое имя приобрел Volkswagen Arteon, 2017 года выпуска,и оформил ее в качестве частной автомашины сотрудника генконсульства КР в г. Стамбул, при этом получив дипломатические номера Турции «34CG1455», после чего передал указанную автомашину Сопокову.

Сопоков передал данное авто неустановленному следствием частному предпринимателю и бизнесмену по имени «Айбек». Сам Сопоков фактически использовал для передвижения служебную автомашину Volkswagen Passat.

В ходе досудебного производства обвиняемый заключил процессуальное соглашение о признании вины со старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры.

Обвиняемый суду пояснил, что он свою вину признает полностью.

В итоге суд признал Эркина Сопокова виновным и путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определил ему наказание в виде штрафа в 300 тыс. сомов в доход государства. Суд освободил его из-под стражи в зале суда.

Источник: reporter.kg