Почему бы Эльмире Абжапаровой не сказать что-то?

Мы устали перечислять проблемы, касающиеся руководительницы государственной ипотечной компании Эльмиры Абжапаровой, бить тревогу.

Эта женщина оказалась «толстокожей», не удосужилась хотя бы раз сказать: «Это не так, все иначе». Народ мучается, мы сейчас в тяжелом положении, но она получает зарплату. Молчит! Возможно именно под нее придумали выражение: «Отмолчавшийся избежал большой беды». По дошедшей до нас информации, сейчас около 5 тысяч граждан находятся в очереди на получение жилья из Государственной ипотечной компании. Почему она до сих пор не сказала, когда их запросы профинансируют? В нашей казне тысячи дыр, она опустошена. Поэтому в таких условиях властям следовало бы не срезать зарплату учителей, а уменьшить зарплату людей вроде Эльмиры Абжапаровой, получающей 130 тысяч сомов. Если бы госпожа Эльмира чувствовала моральную ответственность, согласилась бы она брать такую зарплату, когда народ мучается? Не стыдно ли ей?

Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 3