Финполиция опровергла слова Боронова...

Установлено, что обнаруженные на аптечных складах в Бишкеке лекарства готовились к выставлению на продажу.
Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.
Согласно информации, лекарства не были припрятаны умышленно, они хранились на складах для дальнейшего распространения по аптекам страны.
Напомним, до этого премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе брифинга заявил, что на двух складах обнаружены припрятанные лекарства. Было сказать, что для продажи по дорогой цене в двух складах были припрятаны гепарин, левофлоксацин, азитромицин, физрастворы, ингаверин, арбидол и другие лекарственные средства.
Сообщалось, что зарегистрировано 27 фактов необоснованного завышения цен на лекарственные средства.
Источник: fakt.kg
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