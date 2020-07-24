Финполиция опровергла слова Боронова...

Установлено, что обнаруженные на аптечных складах в Бишкеке лекарства готовились к выставлению на продажу.

Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Согласно информации, лекарства не были припрятаны умышленно, они хранились на складах для дальнейшего распространения по аптекам страны.

Напомним, до этого премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе брифинга заявил, что на двух складах обнаружены припрятанные лекарства. Было сказать, что для продажи по дорогой цене в двух складах были припрятаны гепарин, левофлоксацин, азитромицин, физрастворы, ингаверин, арбидол и другие лекарственные средства.

Сообщалось, что зарегистрировано 27 фактов необоснованного завышения цен на лекарственные средства.

Источник: fakt.kg