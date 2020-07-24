Почему правительство обязано немедленно обеспечить населению доступ к медицинским маскам?

В конце мая в авторитетном научном журнале Science вышла статья, авторы которой, международная группа ученых, исследовали эффективность ношения масок в условиях эпидемии COVID-19.

Вывод исследователей был однозначным: маски носить необходимо. Распространение вируса потому и приобрело характер пандемии, что люди, уже зараженные им, но еще без выраженных симптомов, продолжали быть источником опасности для окружающих.

Опыт стран, по-разному решивших для себя вопрос обязательности ношения масок, показал красноречивую статистику: там, где власти сразу ввели строгий масочный режим, количество зараженных коронавирусом росло медленнее и было ниже, чем в странах, где ношение маски поначалу не сделали обязательным. Ввиду этих убедительных данных свои рекомендации пересмотрела и ВОЗ. Уже в начале июня все крупные СМИ писали о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски всем, и в строго обязательном порядке – в тех местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

А что у нас? Обе профилактически меры: ношение масок и соблюдение социальной дистанции — были и остаются пустой формальностью. Несмотря на официальные директивы, включающие запрет на проведение массовых мероприятий, люди проводят похороны, тулоо, тои с большим скоплением людей. А любая критика такого поведения разбивается об ответ «Не мешайте нам соблюдать наши традиции!».

Что говорить, если сами высокопоставленные чиновники и политики регулярно нарушают. Так, например, 11 июня в столичном ресторане «Кайнар» прошло поминальное мероприятие по умершей сестре Омурбека Бабанова, на котором присутствовал ряд высокопоставленных госдеятелей. А на фотографиях, которые удалось сделать журналистам, прекрасно видно, что люди заходят и выходят без масок.

В сети вообще регулярно появляются фото с участием власть имущих, пренебрегающих ношением масок в разных ситуациях. Чего только стоит групповое фото кабмина на фоне Дома правительства.



Народ от управленцев не отстает. Достаточно выйти на улицу, чтобы оценить уровень проблемы. Люди ходят на базары, стоят на остановках, посещают те или иные общественные места – и везде нарушают масочный режим. О соблюдении социальной дистанции чаще всего и речи не идет. В условиях посещения какого-нибудь рынка или магазина идея социальной дистанции вообще практически не реализуема, люди все равно толпятся и близко контактируют между собой. Тут стоит еще раз отметить: ВОЗ официально заявляет – социальная дистанция не панацея, даже она не гарантирует, что мельчайшие частицы, переносящие вирус, не попадут в легкие.

Единственный способ действительно сделать общественную среду безопасней – ношение масок всеми без исключения. Настоятельность этой меры привела к тому, что в ряде стран введены серьезные штрафы за нарушение масочного режима. Германия, Австрия, Франция, Испания, страны Восточной Европы, Турция – это только неполный список государств, где за отсутствие маски грозит высокий штраф.

Наш ближайший сосед Казахстан также ввел штрафы за пренебрежение масочным режимом. И Кыргызстану давно пора осознать, что носить маску обязательно, что это не просто дурацкое, кем-то выдуманное неудобство, от которого можно отмахнуться.

Другой вопрос, что реальный жесткий контроль за ношением масок и штрафы за их отсутствие не могут идти без обеспечения широкого доступа населения к этому средству защиты. И реализовать его – обязанность государства. В той же Турции, Германии и ряде других стран, включая, например, Россию, маски раздают бесплатно.

У нас же, как все помнят, маски с началом эпидемии, напротив, в разы выросли в цене, да вдобавок их еще стало не хватать в свободном доступе. Затасканная грязная маска, которая уже сама по себе нешуточный источник опасности, стала народным мемом. Нетрудно сделать вывод, что в таких условиях ношение масок не получится сделать повсеместным и обязательным. У кого-то просто может не хватить денег лишний раз купить маску. Не будем забывать, сколько в Кыргызстане людей, которым реально приходится беречь лишнюю копейку. Кто-то «забьет» на ношение маски, потому что ее не оказалось в ближайшей аптеке. А в итоге пострадают от этого все.

При этом, как оказалось, в Кыргызстане есть даже собственные производственники, которые выпускают маски с респираторной защитой N95 FFP2. О них общественность узнала благодаря визиту президента Жээнбекова на их фабрику.

Но на рынке их продукции не оказалось. Почему? Им попросту не выдали разрешительные сертификаты. Хотя отечественные маски в разы дешевле – цена оптом за штуку 25 сомов. Тогда как завозные аналогичные маски из Китая продаются оптом от 75 до 110 сомов за штуку.

Возникает резонный вопрос, что помешало отечественным чиновникам вовремя озаботиться выдачей разрешительных сертификатов отечественным производителям. Как обычно, ждали «благодарности» от производственников за свою подпись на нужной бумажке? Или вообще не обратили внимания на возможность обеспечить население более доступными средствами защиты отечественного производства?

В завершение остается подчеркнуть два факта. Маска – сейчас обязательная профилактическая мера для всех, и ею нельзя пренебрегать. Минимум того, что в условиях эпидемии коронавируса должно проконтролировать государство – это доступность средств защиты. А, значит, правительству пора прекратить заниматься пустой демагогией и обеспечить для населения доступность медицинских масок.

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Источник: Элгезит