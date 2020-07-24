На 5 миллионов оштрафовали бишкекских предпринимателей за нарушение правил благоустройства столицы с начала года

«Лидируют» стройки
На сумму 5 млн 713 тыс. сомов протоколов составила с начала 2020 года Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека за нарушение правил благоустройства столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Всего санитарный патруль составил 695 протоколов.
За прошедшую рабочую неделю составили 9 протоколов по Кодексу о нарушениях за игнорирование правил благоустройства столицы.
7 из них по статье 70 «Нарушение правил благоустройства территории» - за антисанитарию (штраф II категории: для физических лиц – 3 тыс. сомов, для юридических - 13 тыс. сомов).
Один – за самовольное снятие дерна, выемку грунта и проведение других земляных работ без разрешительных документов (статья 120, штраф II категории).
Также один – за повреждение дорожного сооружения (статья 119-1 часть 1, штраф IV категории – 230 расчетных показателей или 23 тыс. сомов для юридических лиц).
«Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах и в периметре 10 метров, а также проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях пандемии», - передают в мэрии.
Санитарные рейды продолжаются.
Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0(705)564756.
Первомайский район: 0(555)404818;
Свердловский район: 0(551)551745;
Октябрьский район: 0(500)210470;
Ленинский район: 0(500)085580.
Пресс-служба мэрии Бишкека
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