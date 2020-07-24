Когда выйдет из кабинета Шухрат Сабиров?

Мы и до этого писали о том, что глава антимонопольного агентства правительства Шухрат Сабиров не справляется со своими обязательствами и не выходит из кабинета.
В условиях пандемии он совсем пропал из виду. Лекарства продаются по крайне завышенным ценам, из-за чего страдает простой народ, но Сабирову все равно. Если бы давно выгнали с должности этого человека, пребывающего в положении ни рыба ни мясо, государство и народ извлекли бы большую пользу. Удалось бы спасти жизни многих граждан. Не верите? Разве вы видели до этого, чтобы Шухрат вышел на улицу и вел борьбу с монополией?
Источник: газета «De-Факто» №22 от 24.07.2020 / стр. 3
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